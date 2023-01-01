ألف بالبوا بنمي إلى روبية سريلانكي

تحويل PAB إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ pab
٣٢٨٬٧٥٠ lkr

1.00000 PAB = 328.75000 LKR

Mid-market exchange rate at 20:58
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866651.07389.221.465291.646970.9647518.7432
1GBP1.1538711.2381102.9481.690751.900381.1131921.6271
1USD0.931950.807689183.151.36561.534920.8991517.468
1INR0.01120830.009713640.012026510.01642330.01845960.01081360.210078

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بالبوا بنمي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PAB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PAB الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بالبوا بنمي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Panamanian Balboa / روبية سريلانكية
1 PAB328.75000 LKR
5 PAB1643.75000 LKR
10 PAB3287.50000 LKR
20 PAB6575.00000 LKR
50 PAB16437.50000 LKR
100 PAB32875.00000 LKR
250 PAB82187.50000 LKR
500 PAB164375.00000 LKR
1000 PAB328750.00000 LKR
2000 PAB657500.00000 LKR
5000 PAB1643750.00000 LKR
10000 PAB3287500.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / Panamanian Balboa
1 LKR0.00304 PAB
5 LKR0.01521 PAB
10 LKR0.03042 PAB
20 LKR0.06084 PAB
50 LKR0.15209 PAB
100 LKR0.30418 PAB
250 LKR0.76046 PAB
500 LKR1.52092 PAB
1000 LKR3.04183 PAB
2000 LKR6.08366 PAB
5000 LKR15.20915 PAB
10000 LKR30.41830 PAB