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斯里蘭卡盧比是斯里蘭卡的貨幣。它的符號是「 Rs」，僧伽羅語中的 රු，和泰米爾語中的 ரூ 。貨幣代碼為 LKR。斯里蘭卡盧比有 6 位有效轉換系數數字。它被認為是法定貨幣。最普遍的盧比兌換貨幣是美元。
斯里蘭卡盧比
Sr
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