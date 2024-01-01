斯里蘭卡盧比 (LKR)

斯里蘭卡盧比是斯里蘭卡的貨幣。它的符號是「 Rs」，僧伽羅語中的 රු，和泰米爾語中的 ரூ 。貨幣代碼為 LKR。斯里蘭卡盧比有 6 位有效轉換系數數字。它被認為是法定貨幣。最普遍的盧比兌換貨幣是美元。

貨幣名稱

斯里蘭卡盧比

Sr

LKR 匯率

 USD CAD GBP INR AUD EUR SGD AED
從LKR0.00338 0.00462 0.00271 0.28213 0.00518 0.00316 0.00461 0.01242
至LKR295.67000 216.26700 369.24700 3.54452 193.13200 316.20400 217.06100 80.49930

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比較匯率

斯里蘭卡盧比兌各國貨幣匯率