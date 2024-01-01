斯里蘭卡盧比 (LKR)

斯里蘭卡盧比是斯里蘭卡的貨幣。它的符號是「 Rs」，僧伽羅語中的 රු，和泰米爾語中的 ரூ 。貨幣代碼為 LKR。斯里蘭卡盧比有 6 位有效轉換系數數字。它被認為是法定貨幣。最普遍的盧比兌換貨幣是美元。