Шри-Ланкийская рупия (LKR)

Шри-Ланкийская рупия — это официальная валюта Шри-Ланки. Код валюты — LKR; символ — ‘Rs’ или රු на сингальском или ரூ на тамильском языке. Коэффициент конвертации достигает 6-значных цифр и рупия является необеспеченной валютой. Шри-Ланкийская рупия чаще всего обменивается на доллар США.

Название валюты

Шри-Ланкийская рупия

Sr

Обменный курс для LKR

 USD CAD GBP INR AUD EUR SGD AED
Из LKR0.00329 0.00450 0.00254 0.27525 0.00489 0.00301 0.00442 0.01209
В LKR303.85000 222.05600 394.32100 3.63312 204.59700 331.83500 226.49200 82.72530

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