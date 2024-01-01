Шри-Ланкийская рупия (LKR)
Шри-Ланкийская рупия — это официальная валюта Шри-Ланки. Код валюты — LKR; символ — ‘Rs’ или රු на сингальском или ரூ на тамильском языке. Коэффициент конвертации достигает 6-значных цифр и рупия является необеспеченной валютой. Шри-Ланкийская рупия чаще всего обменивается на доллар США.
Название валюты
Шри-Ланкийская рупия
Символ валюты
Sr
Обменный курс для LKR
|USD
|CAD
|GBP
|INR
|AUD
|EUR
|SGD
|AED
|Из LKR
|0.00329
|0.00450
|0.00254
|0.27525
|0.00489
|0.00301
|0.00442
|0.01209
|В LKR
|303.85000
|222.05600
|394.32100
|3.63312
|204.59700
|331.83500
|226.49200
|82.72530
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