шри-ланкийские рупии в новые израильские шекели
Сконвертируйте LKR в ILS по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса LKR к ILS
1 LKR = 0,01181 ILS
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из из шри-ланкийских рупий в новые израильские шекели
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите LKR из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из LKR в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
|Обменные курсы Израильский новый шекель / Шри-Ланкийская рупия
|1 ILS
|84.69900 LKR
|5 ILS
|423.49500 LKR
|10 ILS
|846.99000 LKR
|20 ILS
|1693.98000 LKR
|50 ILS
|4234.95000 LKR
|100 ILS
|8469.90000 LKR
|250 ILS
|21174.75000 LKR
|500 ILS
|42349.50000 LKR
|1000 ILS
|84699.00000 LKR
|2000 ILS
|169398.00000 LKR
|5000 ILS
|423495.00000 LKR
|10000 ILS
|846990.00000 LKR