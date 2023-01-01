шри-ланкийские рупии в новые израильские шекели

Сконвертируйте LKR в ILS по реальному обменному курсу

1 000 lkr
11,81 ils

1.00000 LKR = 0.01181 ILS

Среднерыночный курс в 20:46 UTC
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График изменения обменного курса LKR к ILS

1 мин. назад 1 LKR → 0 ILS
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86091.075589.11591.457731.674190.958418.5336
1GBP1.1615811.24925103.5131.693231.944661.1132521.5277
1USD0.92980.80048182.861.35541.556660.891117.2325
1INR0.01122130.009660640.012068510.01635770.01878670.01075430.207971

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Как произвести расчет конвертации из из шри-ланкийских рупий в новые израильские шекели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите LKR из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из LKR в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for шри-ланкийская рупия

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plane
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Израильский новый шекель
1 LKR0.01181 ILS
5 LKR0.05903 ILS
10 LKR0.11806 ILS
20 LKR0.23613 ILS
50 LKR0.59032 ILS
100 LKR1.18065 ILS
250 LKR2.95162 ILS
500 LKR5.90325 ILS
1000 LKR11.80650 ILS
2000 LKR23.61300 ILS
5000 LKR59.03250 ILS
10000 LKR118.06500 ILS
Обменные курсы Израильский новый шекель / Шри-Ланкийская рупия
1 ILS84.69900 LKR
5 ILS423.49500 LKR
10 ILS846.99000 LKR
20 ILS1693.98000 LKR
50 ILS4234.95000 LKR
100 ILS8469.90000 LKR
250 ILS21174.75000 LKR
500 ILS42349.50000 LKR
1000 ILS84699.00000 LKR
2000 ILS169398.00000 LKR
5000 ILS423495.00000 LKR
10000 ILS846990.00000 LKR