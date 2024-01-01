Sri Lanka rupisinden Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile LKR → ILS çevirin

1.000 lkr
11,60 ils

1.00000 LKR = 0.01160 ILS

10:45 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8552251.0733589.12891.452941.651940.94761518.3266
1 GBP1.1692811.25505104.2171.69891.931591.1080321.429
1 USD0.931650.796781183.03811.353651.539050.8828517.0742
1 INR0.01121970.009595370.012042710.01630160.01853430.01063190.205619

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Sri Lanka rupisinden Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Yeni İsrail Şekeli
1 LKR0.01160 ILS
5 LKR0.05798 ILS
10 LKR0.11596 ILS
20 LKR0.23192 ILS
50 LKR0.57979 ILS
100 LKR1.15959 ILS
250 LKR2.89897 ILS
500 LKR5.79795 ILS
1000 LKR11.59590 ILS
2000 LKR23.19180 ILS
5000 LKR57.97950 ILS
10000 LKR115.95900 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Sri Lanka Rupisi
1 ILS86.23720 LKR
5 ILS431.18600 LKR
10 ILS862.37200 LKR
20 ILS1724.74400 LKR
50 ILS4311.86000 LKR
100 ILS8623.72000 LKR
250 ILS21559.30000 LKR
500 ILS43118.60000 LKR
1000 ILS86237.20000 LKR
2000 ILS172474.40000 LKR
5000 ILS431186.00000 LKR
10000 ILS862372.00000 LKR