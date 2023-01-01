روبية سريلانكي إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل LKR إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

1000 lkr
11.78 ils

1.00000 LKR = 0.01178 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 19:20 UTC
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LKR إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066588.64751.436681.661340.963818.3232
1GBP1.1527411.22945102.1921.656191.915181.1110121.1228
1USD0.937650.813372183.121.34711.557750.903717.1807
1INR0.01128060.009785510.012030810.01620670.0187410.01087220.206698

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

LKR إلى USD

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LKR إلى INR

LKR إلى AUD

LKR إلى EUR

LKR إلى SGD

LKR إلى AED

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / Israeli New Sheqel
1 LKR0.01178 ILS
5 LKR0.05889 ILS
10 LKR0.11778 ILS
20 LKR0.23556 ILS
50 LKR0.58891 ILS
100 LKR1.17781 ILS
250 LKR2.94453 ILS
500 LKR5.88905 ILS
1000 LKR11.77810 ILS
2000 LKR23.55620 ILS
5000 LKR58.89050 ILS
10000 LKR117.78100 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / روبية سريلانكية
1 ILS84.90340 LKR
5 ILS424.51700 LKR
10 ILS849.03400 LKR
20 ILS1698.06800 LKR
50 ILS4245.17000 LKR
100 ILS8490.34000 LKR
250 ILS21225.85000 LKR
500 ILS42451.70000 LKR
1000 ILS84903.40000 LKR
2000 ILS169806.80000 LKR
5000 ILS424517.00000 LKR
10000 ILS849034.00000 LKR