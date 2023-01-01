روبية سريلانكي إلى شيكل إسرائيلي جديد
تحويل LKR إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى شيكل إسرائيلي جديد
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Sri Lankan rupee
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Israeli New Sheqel / روبية سريلانكية
|1 ILS
|84.90340 LKR
|5 ILS
|424.51700 LKR
|10 ILS
|849.03400 LKR
|20 ILS
|1698.06800 LKR
|50 ILS
|4245.17000 LKR
|100 ILS
|8490.34000 LKR
|250 ILS
|21225.85000 LKR
|500 ILS
|42451.70000 LKR
|1000 ILS
|84903.40000 LKR
|2000 ILS
|169806.80000 LKR
|5000 ILS
|424517.00000 LKR
|10000 ILS
|849034.00000 LKR