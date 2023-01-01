шри-ланкийские рупии в сейшельские рупии
Сконвертируйте LKR в SCR по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса LKR к SCR
1 LKR = 0,04090 SCR
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из из шри-ланкийских рупий в сейшельские рупии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите LKR из выпадающего списка для исходной валюты и SCR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из LKR в SCR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
|Обменные курсы Сейшельская рупия / Шри-Ланкийская рупия
|1 SCR
|24.44830 LKR
|5 SCR
|122.24150 LKR
|10 SCR
|244.48300 LKR
|20 SCR
|488.96600 LKR
|50 SCR
|1222.41500 LKR
|100 SCR
|2444.83000 LKR
|250 SCR
|6112.07500 LKR
|500 SCR
|12224.15000 LKR
|1000 SCR
|24448.30000 LKR
|2000 SCR
|48896.60000 LKR
|5000 SCR
|122241.50000 LKR
|10000 SCR
|244483.00000 LKR