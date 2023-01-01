روبية سريلانكي إلى روبية سيشيلية

تحويل LKR إلى SCR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lkr
٤٤٫٤٢ scr

1.00000 LKR = 0.04442 SCR

متوسط سعر صرف السوق عند 17:57 UTC
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LKR إلى SCR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 SCR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.0665588.65161.437021.661290.9638518.3232
1GBP1.1527411.22945102.1921.65651.915031.1110721.1218
1USD0.93760.813372183.121.347351.557630.903717.1799
1INR0.01128010.009785510.012030810.01620970.01873960.01087220.206688

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى روبية سيشيلية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SCR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى SCR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / روبية سيشيل
1 LKR0.04442 SCR
5 LKR0.22210 SCR
10 LKR0.44420 SCR
20 LKR0.88841 SCR
50 LKR2.22102 SCR
100 LKR4.44204 SCR
250 LKR11.10510 SCR
500 LKR22.21020 SCR
1000 LKR44.42040 SCR
2000 LKR88.84080 SCR
5000 LKR222.10200 SCR
10000 LKR444.20400 SCR
معدلات التحويل روبية سيشيل / روبية سريلانكية
1 SCR22.51220 LKR
5 SCR112.56100 LKR
10 SCR225.12200 LKR
20 SCR450.24400 LKR
50 SCR1125.61000 LKR
100 SCR2251.22000 LKR
250 SCR5628.05000 LKR
500 SCR11256.10000 LKR
1000 SCR22512.20000 LKR
2000 SCR45024.40000 LKR
5000 SCR112561.00000 LKR
10000 SCR225122.00000 LKR