Sri Lanka rupisinden Seyşeller rupisine

Reel döviz kuru ile LKR → SCR çevirin

1.000 lkr
43,06 scr

1.00000 LKR = 0.04306 SCR

10:50 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551351.0734589.13561.45341.65210.94803518.3262
1 GBP1.1694111.25535104.241.699681.932051.1086421.4316
1 USD0.931550.796591183.03661.353951.539050.8831517.0722
1 INR0.01121890.009593250.012042910.01630550.01853460.01063570.205598

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Sri Lanka rupisinden Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Seyşeller Rupisi
1 LKR0.04306 SCR
5 LKR0.21530 SCR
10 LKR0.43059 SCR
20 LKR0.86119 SCR
50 LKR2.15297 SCR
100 LKR4.30594 SCR
250 LKR10.76485 SCR
500 LKR21.52970 SCR
1000 LKR43.05940 SCR
2000 LKR86.11880 SCR
5000 LKR215.29700 SCR
10000 LKR430.59400 SCR
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Sri Lanka Rupisi
1 SCR23.22370 LKR
5 SCR116.11850 LKR
10 SCR232.23700 LKR
20 SCR464.47400 LKR
50 SCR1161.18500 LKR
100 SCR2322.37000 LKR
250 SCR5805.92500 LKR
500 SCR11611.85000 LKR
1000 SCR23223.70000 LKR
2000 SCR46447.40000 LKR
5000 SCR116118.50000 LKR
10000 SCR232237.00000 LKR