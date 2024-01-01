500 Sri Lanka rupisinden Seyşeller rupisine

Reel döviz kuru ile LKR → SCR çevirin

500 lkr
22,96 scr

1,000Sr LKR = 0,04593₨ SCR

07:40 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → SCRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,04960,0496
Düşük0,04480,0445
Ortalama0,04610,0458
Değişim0.87%-1.18%
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1 LKR → SCR istatistikleri

LKR → SCR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0496, en düşük 0,0448 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0461 oldu. LKR → SCR kurundaki değişiklik 0.87 değerindeydi.

LKR → SCR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0496, en düşük 0,0445 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0458 oldu. LKR → SCR kurundaki değişiklik -1.18 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3820,78283,7341,5320,9261,3383,673
1 CAD0,72310,56560,5781,1080,670,9682,657
1 GBP1,2791,7681107,1241,961,1841,7124,699
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Seyşeller Rupisi
1 LKR0,04593 SCR
5 LKR0,22963 SCR
10 LKR0,45926 SCR
20 LKR0,91851 SCR
50 LKR2,29629 SCR
100 LKR4,59257 SCR
250 LKR11,48143 SCR
500 LKR22,96285 SCR
1000 LKR45,92570 SCR
2000 LKR91,85140 SCR
5000 LKR229,62850 SCR
10000 LKR459,25700 SCR
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Sri Lanka Rupisi
1 SCR21,77430 LKR
5 SCR108,87150 LKR
10 SCR217,74300 LKR
20 SCR435,48600 LKR
50 SCR1.088,71500 LKR
100 SCR2.177,43000 LKR
250 SCR5.443,57500 LKR
500 SCR10.887,15000 LKR
1000 SCR21.774,30000 LKR
2000 SCR43.548,60000 LKR
5000 SCR108.871,50000 LKR
10000 SCR217.743,00000 LKR