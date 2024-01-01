10 Seyşeller rupisinden Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile SCR → LKR çevirin

10 scr
210,25 lkr

1,000₨ SCR = 21,03Sr LKR

13:46 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → LKR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → LKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek22,597622,5976
Düşük20,180520,1805
Ortalama21,670421,8318
Değişim-4.01%-3.34%
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1 SCR → LKR istatistikleri

SCR → LKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 22,5976, en düşük 20,1805 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 21,6704 oldu. SCR → LKR kurundaki değişiklik -4.01 değerindeydi.

SCR → LKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 22,5976, en düşük 20,1805 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 21,8318 oldu. SCR → LKR kurundaki değişiklik -3.34 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,08991,2481,5081,6670,94220,696
1 GBP1,17711,282107,3891,7751,9621,10824,356
1 USD0,9180,78183,761,3851,530,86418,997
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,227

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Sri Lanka Rupisi
1 SCR21,02520 LKR
5 SCR105,12600 LKR
10 SCR210,25200 LKR
20 SCR420,50400 LKR
50 SCR1.051,26000 LKR
100 SCR2.102,52000 LKR
250 SCR5.256,30000 LKR
500 SCR10.512,60000 LKR
1000 SCR21.025,20000 LKR
2000 SCR42.050,40000 LKR
5000 SCR105.126,00000 LKR
10000 SCR210.252,00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Seyşeller Rupisi
1 LKR0,04756 SCR
5 LKR0,23781 SCR
10 LKR0,47562 SCR
20 LKR0,95124 SCR
50 LKR2,37810 SCR
100 LKR4,75619 SCR
250 LKR11,89047 SCR
500 LKR23,78095 SCR
1000 LKR47,56190 SCR
2000 LKR95,12380 SCR
5000 LKR237,80950 SCR
10000 LKR475,61900 SCR