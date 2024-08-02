Seyşeller rupisinden Sri Lanka rupisine Geçmiş Döviz Kurları
Seyşeller rupisinden Sri Lanka rupisine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Seyşeller rupisinden (SCR) Sri Lanka rupisine (LKR) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 02-08-2019 ile 02-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, SCR - LKR için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Seyşeller rupisi → Sri Lanka rupisi döviz kuru geçmişi
Bugünün Seyşeller rupisi Sri Lanka rupisine döviz kuru şu anda 21,025, dünden bu yana %-5.115 değerinde değişti. Seyşeller rupisi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-3.337 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Seyşeller rupisi Sri Lanka rupisine döviz kuru en yüksek değeri 23,082 (30-07-2024) ile en düşük değeri 20,535 (01-08-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %4.888 artış ile 30-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Seyşeller rupisinden Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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