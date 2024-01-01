bin Sri Lanka rupisinden Seyşeller rupisine

Reel döviz kuru ile LKR → SCR çevirin

1.000 lkr
46,49 scr

1,000Sr LKR = 0,04649₨ SCR

07:39 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → SCRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,04960,0496
Düşük0,04480,0445
Ortalama0,04620,0458
Değişim1.97%-0.10%
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1 LKR → SCR istatistikleri

LKR → SCR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0496, en düşük 0,0448 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0462 oldu. LKR → SCR kurundaki değişiklik 1.97 değerindeydi.

LKR → SCR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0496, en düşük 0,0445 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0458 oldu. LKR → SCR kurundaki değişiklik -0.10 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3820,78283,7341,5320,9261,3383,673
1 CAD0,72310,56660,5781,1080,670,9682,657
1 GBP1,2791,7681107,1171,961,1841,7114,699
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Seyşeller Rupisi
1 LKR0,04649 SCR
5 LKR0,23247 SCR
10 LKR0,46493 SCR
20 LKR0,92987 SCR
50 LKR2,32467 SCR
100 LKR4,64933 SCR
250 LKR11,62333 SCR
500 LKR23,24665 SCR
1000 LKR46,49330 SCR
2000 LKR92,98660 SCR
5000 LKR232,46650 SCR
10000 LKR464,93300 SCR
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Sri Lanka Rupisi
1 SCR21,50850 LKR
5 SCR107,54250 LKR
10 SCR215,08500 LKR
20 SCR430,17000 LKR
50 SCR1.075,42500 LKR
100 SCR2.150,85000 LKR
250 SCR5.377,12500 LKR
500 SCR10.754,25000 LKR
1000 SCR21.508,50000 LKR
2000 SCR43.017,00000 LKR
5000 SCR107.542,50000 LKR
10000 SCR215.085,00000 LKR