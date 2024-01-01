5.000 Sri Lanka rupisinden Seyşeller rupisine
Reel döviz kuru ile LKR → SCR çevirin
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|1 LKR → SCR
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0496
|0,0496
|Düşük
|0,0448
|0,0445
|Ortalama
|0,0461
|0,0458
|Değişim
|0.87%
|-1.18%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 LKR → SCR istatistikleri
LKR → SCR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0496, en düşük 0,0448 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0461 oldu. LKR → SCR kurundaki değişiklik 0.87 değerindeydi.
LKR → SCR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0496, en düşük 0,0445 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0458 oldu. LKR → SCR kurundaki değişiklik -1.18 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Sri Lanka rupisinden Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Sri Lanka Rupisi
|1 SCR
|22,01180 LKR
|5 SCR
|110,05900 LKR
|10 SCR
|220,11800 LKR
|20 SCR
|440,23600 LKR
|50 SCR
|1.100,59000 LKR
|100 SCR
|2.201,18000 LKR
|250 SCR
|5.502,95000 LKR
|500 SCR
|11.005,90000 LKR
|1000 SCR
|22.011,80000 LKR
|2000 SCR
|44.023,60000 LKR
|5000 SCR
|110.059,00000 LKR
|10000 SCR
|220.118,00000 LKR