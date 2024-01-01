5.000 Sri Lanka rupisinden Seyşeller rupisine

Reel döviz kuru ile LKR → SCR çevirin

5.000 lkr
227,15 scr

1,000Sr LKR = 0,04543₨ SCR

07:41 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → SCRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,04960,0496
Düşük0,04480,0445
Ortalama0,04610,0458
Değişim0.87%-1.18%
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1 LKR → SCR istatistikleri

LKR → SCR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0496, en düşük 0,0448 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0461 oldu. LKR → SCR kurundaki değişiklik 0.87 değerindeydi.

LKR → SCR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0496, en düşük 0,0445 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0458 oldu. LKR → SCR kurundaki değişiklik -1.18 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3820,78283,7331,5320,9261,3383,673
1 CAD0,72310,56560,5771,1080,670,9682,657
1 GBP1,2791,7681107,1241,961,1841,7114,699
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Seyşeller Rupisi
1 LKR0,04543 SCR
5 LKR0,22715 SCR
10 LKR0,45430 SCR
20 LKR0,90860 SCR
50 LKR2,27151 SCR
100 LKR4,54302 SCR
250 LKR11,35755 SCR
500 LKR22,71510 SCR
1000 LKR45,43020 SCR
2000 LKR90,86040 SCR
5000 LKR227,15100 SCR
10000 LKR454,30200 SCR
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Sri Lanka Rupisi
1 SCR22,01180 LKR
5 SCR110,05900 LKR
10 SCR220,11800 LKR
20 SCR440,23600 LKR
50 SCR1.100,59000 LKR
100 SCR2.201,18000 LKR
250 SCR5.502,95000 LKR
500 SCR11.005,90000 LKR
1000 SCR22.011,80000 LKR
2000 SCR44.023,60000 LKR
5000 SCR110.059,00000 LKR
10000 SCR220.118,00000 LKR