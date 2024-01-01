250 шри-ланкийских рупий в сейшельские рупии

Сконвертируйте LKR в SCR по реальному обменному курсу

250 lkr
10,90 scr

1.00000 LKR = 0.04358 SCR

Среднерыночный курс в 18:18
Отслеживайте обменный курс
Wise

Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

Loading

Популярные валюты

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11.352350.79738583.05011.540950.93091.34693.67295
1 CAD0.73945410.58962961.41171.139460.6883440.995972.71598
1 GBP1.25411.695981104.1531.932511.167451.689154.60625
1 INR0.01204090.01628350.0096012510.01855450.01120870.01621790.0442257

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из шри-ланкийских рупий в сейшельские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите LKR из выпадающего списка для исходной валюты и SCR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из LKR в SCR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для шри-ланкийских рупий

LKR в USD

LKR в CAD

LKR в GBP

LKR в INR

LKR в AUD

LKR в EUR

LKR в SGD

LKR в AED

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Сейшельская рупия
1 LKR0.04358 SCR
5 LKR0.21791 SCR
10 LKR0.43583 SCR
20 LKR0.87165 SCR
50 LKR2.17912 SCR
100 LKR4.35825 SCR
250 LKR10.89563 SCR
500 LKR21.79125 SCR
1000 LKR43.58250 SCR
2000 LKR87.16500 SCR
5000 LKR217.91250 SCR
10000 LKR435.82500 SCR
Обменные курсы Сейшельская рупия / Шри-Ланкийская рупия
1 SCR22.94500 LKR
5 SCR114.72500 LKR
10 SCR229.45000 LKR
20 SCR458.90000 LKR
50 SCR1147.25000 LKR
100 SCR2294.50000 LKR
250 SCR5736.25000 LKR
500 SCR11472.50000 LKR
1000 SCR22945.00000 LKR
2000 SCR45890.00000 LKR
5000 SCR114725.00000 LKR
10000 SCR229450.00000 LKR