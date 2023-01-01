шри-ланкийские рупии в бермудские доллары

Сконвертируйте LKR в BMD по реальному обменному курсу

1000 lkr
3.10 bmd

1.00000 LKR = 0.00310 BMD

Среднерыночный курс в 21:20 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса LKR к BMD

1 мин. назад 1 LKR → 0 BMD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86081.075489.10761.458031.674430.9582518.5326
1GBP1.1617111.2493103.5171.69381.945191.1132121.5294
1USD0.92990.800448182.861.35581.557030.8910517.2332
1INR0.01122240.009660250.012068510.01636250.0187910.01075370.20798

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из из шри-ланкийских рупий в бермудские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите LKR из выпадающего списка для исходной валюты и BMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из LKR в BMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for шри-ланкийская рупия

LKR в USD

LKR в CAD

LKR в GBP

LKR в INR

LKR в AUD

LKR в EUR

LKR в SGD

LKR в AED

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Бермудский доллар
1 LKR0.00310 BMD
5 LKR0.01550 BMD
10 LKR0.03101 BMD
20 LKR0.06202 BMD
50 LKR0.15504 BMD
100 LKR0.31008 BMD
250 LKR0.77519 BMD
500 LKR1.55039 BMD
1000 LKR3.10078 BMD
2000 LKR6.20156 BMD
5000 LKR15.50390 BMD
10000 LKR31.00780 BMD
Обменные курсы Бермудский доллар / Шри-Ланкийская рупия
1 BMD322.50000 LKR
5 BMD1612.50000 LKR
10 BMD3225.00000 LKR
20 BMD6450.00000 LKR
50 BMD16125.00000 LKR
100 BMD32250.00000 LKR
250 BMD80625.00000 LKR
500 BMD161250.00000 LKR
1000 BMD322500.00000 LKR
2000 BMD645000.00000 LKR
5000 BMD1612500.00000 LKR
10000 BMD3225000.00000 LKR