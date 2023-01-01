روبية سريلانكي إلى دولار برمودي

تحويل LKR إلى BMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lkr
٣٫٠٩ bmd

1.00000 LKR = 0.00309 BMD

متوسط سعر صرف السوق عند 19:17 UTC
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LKR إلى BMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 BMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.0666588.65991.436671.661580.9640518.3307
1GBP1.152811.2296102.2041.656151.915411.1113621.131
1USD0.937550.813273183.121.34691.557750.903817.1853
1INR0.01127910.009784320.012030810.01620430.0187410.01087340.206753

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى دولار برمودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى BMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / Bermudan Dollar
1 LKR0.00309 BMD
5 LKR0.01543 BMD
10 LKR0.03086 BMD
20 LKR0.06173 BMD
50 LKR0.15432 BMD
100 LKR0.30864 BMD
250 LKR0.77160 BMD
500 LKR1.54321 BMD
1000 LKR3.08642 BMD
2000 LKR6.17284 BMD
5000 LKR15.43210 BMD
10000 LKR30.86420 BMD
معدلات التحويل Bermudan Dollar / روبية سريلانكية
1 BMD324.00000 LKR
5 BMD1620.00000 LKR
10 BMD3240.00000 LKR
20 BMD6480.00000 LKR
50 BMD16200.00000 LKR
100 BMD32400.00000 LKR
250 BMD81000.00000 LKR
500 BMD162000.00000 LKR
1000 BMD324000.00000 LKR
2000 BMD648000.00000 LKR
5000 BMD1620000.00000 LKR
10000 BMD3240000.00000 LKR