روبية سريلانكي إلى دولار برمودي
تحويل LKR إلى BMD بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى دولار برمودي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى BMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Sri Lankan rupee
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Bermudan Dollar / روبية سريلانكية
|1 BMD
|324.00000 LKR
|5 BMD
|1620.00000 LKR
|10 BMD
|3240.00000 LKR
|20 BMD
|6480.00000 LKR
|50 BMD
|16200.00000 LKR
|100 BMD
|32400.00000 LKR
|250 BMD
|81000.00000 LKR
|500 BMD
|162000.00000 LKR
|1000 BMD
|324000.00000 LKR
|2000 BMD
|648000.00000 LKR
|5000 BMD
|1620000.00000 LKR
|10000 BMD
|3240000.00000 LKR