5 دولار برمودي إلى روبية سريلانكي

تحويل BMD إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

5 bmd
1595 lkr

1.00000 BMD = 319.00000 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59 UTC
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BMD إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.077689.11451.464841.669920.954518.4178
1GBP1.1683611.259104.1161.711421.951031.115221.5182
1USD0.9280.794281182.69721.359351.549670.885817.0915
1INR0.01122150.009604690.012092310.01643770.0187390.01071140.206676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bermudan Dollar / روبية سريلانكية
1 BMD319.00000 LKR
5 BMD1595.00000 LKR
10 BMD3190.00000 LKR
20 BMD6380.00000 LKR
50 BMD15950.00000 LKR
100 BMD31900.00000 LKR
250 BMD79750.00000 LKR
500 BMD159500.00000 LKR
1000 BMD319000.00000 LKR
2000 BMD638000.00000 LKR
5000 BMD1595000.00000 LKR
10000 BMD3190000.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / Bermudan Dollar
1 LKR0.00313 BMD
5 LKR0.01567 BMD
10 LKR0.03135 BMD
20 LKR0.06270 BMD
50 LKR0.15674 BMD
100 LKR0.31348 BMD
250 LKR0.78370 BMD
500 LKR1.56740 BMD
1000 LKR3.13480 BMD
2000 LKR6.26960 BMD
5000 LKR15.67400 BMD
10000 LKR31.34800 BMD