шри-ланкийские рупии в угандийские шиллинги

Сконвертируйте LKR в UGX по реальному обменному курсу

1 000 lkr
11 535 ugx

1.00000 LKR = 11.53490 UGX

Среднерыночный курс в 20:10 UTC
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График изменения обменного курса LKR к UGX

1 мин. назад 1 LKR → 0 UGX
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860851.0754589.11181.457721.673850.958518.53
1GBP1.1616411.2493103.5171.693361.944441.1134321.5254
1USD0.929850.800448182.861.355451.556420.8912517.23
1INR0.01122190.009660250.012068510.01635830.01878370.01075610.207941

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Как произвести расчет конвертации из из шри-ланкийских рупий в угандийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите LKR из выпадающего списка для исходной валюты и UGX из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из LKR в UGX, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Угандийский шиллинг
1 LKR11.53490 UGX
5 LKR57.67450 UGX
10 LKR115.34900 UGX
20 LKR230.69800 UGX
50 LKR576.74500 UGX
100 LKR1153.49000 UGX
250 LKR2883.72500 UGX
500 LKR5767.45000 UGX
1000 LKR11534.90000 UGX
2000 LKR23069.80000 UGX
5000 LKR57674.50000 UGX
10000 LKR115349.00000 UGX
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Шри-Ланкийская рупия
1 UGX0.08669 LKR
5 UGX0.43347 LKR
10 UGX0.86694 LKR
20 UGX1.73387 LKR
50 UGX4.33468 LKR
100 UGX8.66935 LKR
250 UGX21.67338 LKR
500 UGX43.34675 LKR
1000 UGX86.69350 LKR
2000 UGX173.38700 LKR
5000 UGX433.46750 LKR
10000 UGX866.93500 LKR