1 тысяча угандийских шиллингов в шри-ланкийские рупии

Сконвертируйте UGX в LKR по реальному обменному курсу

Ush1,000 UGX = Sr0,07986 LKR

Среднерыночный курс в 06:37
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График изменения обменного курса UGX к LKR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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LKR
1 UGX в LKRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,08010,0824
Низкий0,07960,0796
В среднем0,07990,0805
Изменение0.07%-0.43%
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Соотношение 1 UGX к LKR

За последние 30 дней максимальный курс UGX к LKR составил 0,0801, а минимальный — 0,0796. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0799. Изменение курса UGX к LKR в процентном соотношении составило 0.07.

За последние 90 дней максимальный курс UGX к LKR составил 0,0824, а минимальный — 0,0796. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0805. Изменение курса UGX к LKR в процентном соотношении составило -0.43.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11,5170,9331,3290,77484,3811 695,521,391
1 AUD0,65910,6150,8760,5155,6241 117,690,917
1 EUR1,0721,62611,4240,8390,4271 8171,491
1 SGD0,7531,1420,70210,58363,5021 275,981,047

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Как произвести расчет конвертации из угандийских шиллингов в шри-ланкийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UGX из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UGX в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для угандийских шиллингов

UGX в USD

UGX в AUD

UGX в EUR

UGX в SGD

UGX в GBP

UGX в INR

UGX в NGN

UGX в CAD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Шри-Ланкийская рупия
1 UGX0,07986 LKR
5 UGX0,39928 LKR
10 UGX0,79857 LKR
20 UGX1,59713 LKR
50 UGX3,99283 LKR
100 UGX7,98566 LKR
250 UGX19,96415 LKR
500 UGX39,92830 LKR
1000 UGX79,85660 LKR
2000 UGX159,71320 LKR
5000 UGX399,28300 LKR
10000 UGX798,56600 LKR
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Угандийский шиллинг
1 LKR12,52250 UGX
5 LKR62,61250 UGX
10 LKR125,22500 UGX
20 LKR250,45000 UGX
50 LKR626,12500 UGX
100 LKR1 252,25000 UGX
250 LKR3 130,62500 UGX
500 LKR6 261,25000 UGX
1000 LKR12 522,50000 UGX
2000 LKR25 045,00000 UGX
5000 LKR62 612,50000 UGX
10000 LKR125 225,00000 UGX