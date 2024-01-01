Sri Lanka rupisinden Uganda şilinine

Reel döviz kuru ile LKR → UGX çevirin

1.000 lkr
12.386 ugx

1.00000 LKR = 12.38600 UGX

10:51 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855031.0733589.1311.453151.651940.94797518.3251
1 GBP1.1695511.25535104.2441.699561.932051.108721.4323
1 USD0.931650.796591183.041.353851.539050.8832517.0728
1 INR0.01121940.009592850.012042410.01630360.01853390.01063640.205597

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Sri Lanka rupisinden Uganda şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UGX seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → UGX kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Uganda Şilini
1 LKR12.38600 UGX
5 LKR61.93000 UGX
10 LKR123.86000 UGX
20 LKR247.72000 UGX
50 LKR619.30000 UGX
100 LKR1238.60000 UGX
250 LKR3096.50000 UGX
500 LKR6193.00000 UGX
1000 LKR12386.00000 UGX
2000 LKR24772.00000 UGX
5000 LKR61930.00000 UGX
10000 LKR123860.00000 UGX
Çevrim kurları Uganda Şilini / Sri Lanka Rupisi
1 UGX0.08074 LKR
5 UGX0.40368 LKR
10 UGX0.80736 LKR
20 UGX1.61473 LKR
50 UGX4.03683 LKR
100 UGX8.07365 LKR
250 UGX20.18413 LKR
500 UGX40.36825 LKR
1000 UGX80.73650 LKR
2000 UGX161.47300 LKR
5000 UGX403.68250 LKR
10000 UGX807.36500 LKR