روبية سريلانكي إلى شلن أوغندي

تحويل LKR إلى UGX بسعر الصرف الحقيقي

1000 lkr
11528 ugx

1.00000 LKR = 11.52780 UGX

متوسط سعر صرف السوق عند 17:55 UTC
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LKR إلى UGX مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 UGX
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066588.64751.437381.66160.963718.3242
1GBP1.1527411.2294102.1881.656921.91541.1108921.1231
1USD0.937650.813405183.121.347751.5580.903617.1816
1INR0.01128060.009785910.012030810.01621450.01874390.0108710.206708

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى شلن أوغندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UGX في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى UGX وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / شلن أوغندي
1 LKR11.52780 UGX
5 LKR57.63900 UGX
10 LKR115.27800 UGX
20 LKR230.55600 UGX
50 LKR576.39000 UGX
100 LKR1152.78000 UGX
250 LKR2881.95000 UGX
500 LKR5763.90000 UGX
1000 LKR11527.80000 UGX
2000 LKR23055.60000 UGX
5000 LKR57639.00000 UGX
10000 LKR115278.00000 UGX
معدلات التحويل شلن أوغندي / روبية سريلانكية
1 UGX0.08675 LKR
5 UGX0.43374 LKR
10 UGX0.86747 LKR
20 UGX1.73494 LKR
50 UGX4.33735 LKR
100 UGX8.67470 LKR
250 UGX21.68675 LKR
500 UGX43.37350 LKR
1000 UGX86.74700 LKR
2000 UGX173.49400 LKR
5000 UGX433.73500 LKR
10000 UGX867.47000 LKR