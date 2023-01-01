bin Uganda şilininden Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile UGX → LKR çevirin

1.000 ugx
86,17 lkr

1.00000 UGX = 0.08617 LKR

20:44 UTC'deki reel piyasa kuru
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UGX → LKR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UGX → 0 LKR
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Uganda şilininden Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UGX ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UGX → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Uganda şilini

UGX → USD

UGX → AUD

UGX → EUR

UGX → SGD

UGX → GBP

UGX → INR

UGX → NGN

UGX → CAD

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plane
Çevrim kurları Uganda Şilini / Sri Lanka Rupisi
1 UGX0.08617 LKR
5 UGX0.43085 LKR
10 UGX0.86170 LKR
20 UGX1.72340 LKR
50 UGX4.30851 LKR
100 UGX8.61702 LKR
250 UGX21.54255 LKR
500 UGX43.08510 LKR
1000 UGX86.17020 LKR
2000 UGX172.34040 LKR
5000 UGX430.85100 LKR
10000 UGX861.70200 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Uganda Şilini
1 LKR11.60490 UGX
5 LKR58.02450 UGX
10 LKR116.04900 UGX
20 LKR232.09800 UGX
50 LKR580.24500 UGX
100 LKR1160.49000 UGX
250 LKR2901.22500 UGX
500 LKR5802.45000 UGX
1000 LKR11604.90000 UGX
2000 LKR23209.80000 UGX
5000 LKR58024.50000 UGX
10000 LKR116049.00000 UGX