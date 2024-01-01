10 Sri Lanka rupisinden Uganda şilinine

Reel döviz kuru ile LKR → UGX çevirin

10 lkr
124 ugx

1,000Sr LKR = 12,37Ush UGX

08:04 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → UGXSon 30 günSon 90 gün
Yüksek12,365212,7536
Düşük12,141612,1391
Ortalama12,225212,4016
Değişim1.39%-2.88%
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1 LKR → UGX istatistikleri

LKR → UGX kurunun performansı son 30 günde en yüksek 12,3652, en düşük 12,1416 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 12,2252 oldu. LKR → UGX kurundaki değişiklik 1.39 değerindeydi.

LKR → UGX kurunun performansı son 90 günde en yüksek 12,7536, en düşük 12,1391 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 12,4016 oldu. LKR → UGX kurundaki değişiklik -2.88 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3830,78283,7391,5340,9261,3383,673
1 CAD0,72310,56660,561,1090,670,9682,656
1 GBP1,2781,7681107,0561,9611,1841,714,696
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Uganda şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UGX seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → UGX kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Uganda Şilini
1 LKR12,36520 UGX
5 LKR61,82600 UGX
10 LKR123,65200 UGX
20 LKR247,30400 UGX
50 LKR618,26000 UGX
100 LKR1.236,52000 UGX
250 LKR3.091,30000 UGX
500 LKR6.182,60000 UGX
1000 LKR12.365,20000 UGX
2000 LKR24.730,40000 UGX
5000 LKR61.826,00000 UGX
10000 LKR123.652,00000 UGX
Çevrim kurları Uganda Şilini / Sri Lanka Rupisi
1 UGX0,08087 LKR
5 UGX0,40436 LKR
10 UGX0,80872 LKR
20 UGX1,61744 LKR
50 UGX4,04361 LKR
100 UGX8,08721 LKR
250 UGX20,21803 LKR
500 UGX40,43605 LKR
1000 UGX80,87210 LKR
2000 UGX161,74420 LKR
5000 UGX404,36050 LKR
10000 UGX808,72100 LKR