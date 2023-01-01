шри-ланкийские рупии в таджикские сомони
Сконвертируйте LKR в TJS по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса LKR к TJS
1 LKR = 0.03405 TJS
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Как произвести расчет конвертации из из шри-ланкийских рупий в таджикские сомони
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите LKR из выпадающего списка для исходной валюты и TJS из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из LKR в TJS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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|Обменные курсы Таджикский сомони / Шри-Ланкийская рупия
|1 TJS
|29.36860 LKR
|5 TJS
|146.84300 LKR
|10 TJS
|293.68600 LKR
|20 TJS
|587.37200 LKR
|50 TJS
|1468.43000 LKR
|100 TJS
|2936.86000 LKR
|250 TJS
|7342.15000 LKR
|500 TJS
|14684.30000 LKR
|1000 TJS
|29368.60000 LKR
|2000 TJS
|58737.20000 LKR
|5000 TJS
|146843.00000 LKR
|10000 TJS
|293686.00000 LKR