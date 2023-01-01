روبية سريلانكي إلى ساماني طاجيكي

تحويل LKR إلى TJS بسعر الصرف الحقيقي

1000 lkr
33.90 tjs

1.00000 LKR = 0.03390 TJS

متوسط سعر صرف السوق عند 11:0 UTC
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LKR إلى TJS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 TJS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066688.65581.437241.661370.963718.3241
1GBP1.1527411.22955102.21.656821.915191.1108921.1235
1USD0.937550.813306183.121.34751.557630.903517.1799
1INR0.01127960.009784720.012030810.01621150.01873960.01086980.206688

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى ساماني طاجيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TJS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى TJS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / Tajikistani Somoni
1 LKR0.03390 TJS
5 LKR0.16952 TJS
10 LKR0.33904 TJS
20 LKR0.67809 TJS
50 LKR1.69521 TJS
100 LKR3.39043 TJS
250 LKR8.47607 TJS
500 LKR16.95215 TJS
1000 LKR33.90430 TJS
2000 LKR67.80860 TJS
5000 LKR169.52150 TJS
10000 LKR339.04300 TJS
معدلات التحويل Tajikistani Somoni / روبية سريلانكية
1 TJS29.49480 LKR
5 TJS147.47400 LKR
10 TJS294.94800 LKR
20 TJS589.89600 LKR
50 TJS1474.74000 LKR
100 TJS2949.48000 LKR
250 TJS7373.70000 LKR
500 TJS14747.40000 LKR
1000 TJS29494.80000 LKR
2000 TJS58989.60000 LKR
5000 TJS147474.00000 LKR
10000 TJS294948.00000 LKR