روبية سريلانكي إلى ساماني طاجيكي
تحويل LKR إلى TJS بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى ساماني طاجيكي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TJS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى TJS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Sri Lankan rupee
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Tajikistani Somoni / روبية سريلانكية
|1 TJS
|29.49480 LKR
|5 TJS
|147.47400 LKR
|10 TJS
|294.94800 LKR
|20 TJS
|589.89600 LKR
|50 TJS
|1474.74000 LKR
|100 TJS
|2949.48000 LKR
|250 TJS
|7373.70000 LKR
|500 TJS
|14747.40000 LKR
|1000 TJS
|29494.80000 LKR
|2000 TJS
|58989.60000 LKR
|5000 TJS
|147474.00000 LKR
|10000 TJS
|294948.00000 LKR