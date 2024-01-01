Sri Lanka rupisinden Tacikistan somonuna

Reel döviz kuru ile LKR → TJS çevirin

1.000 lkr
34,97 tjs

1.00000 LKR = 0.03497 TJS

10:51 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11.353850.79665483.04011.539050.931651.347553.67285
1 CAD0.73863410.58843661.33631.13680.6881580.9953472.71289
1 GBP1.255251.699421104.2361.93191.169531.691514.61034
1 INR0.01204240.01630360.0095936110.01853390.01121940.01622770.0442298

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Sri Lanka rupisinden Tacikistan somonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TJS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → TJS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Tacikistan Somonu
1 LKR0.03497 TJS
5 LKR0.17483 TJS
10 LKR0.34966 TJS
20 LKR0.69931 TJS
50 LKR1.74828 TJS
100 LKR3.49656 TJS
250 LKR8.74140 TJS
500 LKR17.48280 TJS
1000 LKR34.96560 TJS
2000 LKR69.93120 TJS
5000 LKR174.82800 TJS
10000 LKR349.65600 TJS
Çevrim kurları Tacikistan Somonu / Sri Lanka Rupisi
1 TJS28.59950 LKR
5 TJS142.99750 LKR
10 TJS285.99500 LKR
20 TJS571.99000 LKR
50 TJS1429.97500 LKR
100 TJS2859.95000 LKR
250 TJS7149.87500 LKR
500 TJS14299.75000 LKR
1000 TJS28599.50000 LKR
2000 TJS57199.00000 LKR
5000 TJS142997.50000 LKR
10000 TJS285995.00000 LKR