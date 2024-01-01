250 Sri Lanka rupisinden Tacikistan somonuna

Reel döviz kuru ile LKR → TJS çevirin

250 lkr
8,82 tjs

1,000Sr LKR = 0,03528SM TJS

07:52 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → TJSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03580,0369
Düşük0,03510,0350
Ortalama0,03540,0357
Değişim0.07%-4.29%
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1 LKR → TJS istatistikleri

LKR → TJS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0358, en düşük 0,0351 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0354 oldu. LKR → TJS kurundaki değişiklik 0.07 değerindeydi.

LKR → TJS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0369, en düşük 0,0350 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0357 oldu. LKR → TJS kurundaki değişiklik -4.29 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3820,78283,7311,5320,9261,3383,673
1 CAD0,72410,56660,5821,1090,670,9682,658
1 GBP1,2791,7681107,1041,961,1841,7114,698
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Tacikistan somonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TJS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → TJS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Tacikistan Somonu
1 LKR0,03528 TJS
5 LKR0,17641 TJS
10 LKR0,35281 TJS
20 LKR0,70562 TJS
50 LKR1,76406 TJS
100 LKR3,52812 TJS
250 LKR8,82030 TJS
500 LKR17,64060 TJS
1000 LKR35,28120 TJS
2000 LKR70,56240 TJS
5000 LKR176,40600 TJS
10000 LKR352,81200 TJS
Çevrim kurları Tacikistan Somonu / Sri Lanka Rupisi
1 TJS28,34370 LKR
5 TJS141,71850 LKR
10 TJS283,43700 LKR
20 TJS566,87400 LKR
50 TJS1.417,18500 LKR
100 TJS2.834,37000 LKR
250 TJS7.085,92500 LKR
500 TJS14.171,85000 LKR
1000 TJS28.343,70000 LKR
2000 TJS56.687,40000 LKR
5000 TJS141.718,50000 LKR
10000 TJS283.437,00000 LKR