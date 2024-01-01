5 000 таджикских сомони в шри-ланкийские рупии

Сконвертируйте TJS в LKR по реальному обменному курсу

5 000 tjs
142 113,50 lkr

SM1,000 TJS = Sr28,42 LKR

Среднерыночный курс в 20:58
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1 TJS в LKRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий28,602428,6024
Низкий27,896827,0588
В среднем28,289127,8319
Изменить0.04%3.42%
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Соотношение 1 TJS к LKR

За последние 30 дней максимальный курс TJS к LKR составил 28,6024, а минимальный — 27,8968. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 28,2891. Изменение курса TJS к LKR в процентном соотношении составило 0.04.

За последние 90 дней максимальный курс TJS к LKR составил 28,6024, а минимальный — 27,0588. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 27,8319. Изменение курса TJS к LKR в процентном соотношении составило 3.42.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из таджикских сомони в шри-ланкийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TJS из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TJS в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для таджикских сомони

TJS в USD

TJS в EUR

TJS в GBP

TJS в INR

TJS в JPY

TJS в RUB

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TJS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Таджикский сомони / Шри-Ланкийская рупия
1 TJS28,42270 LKR
5 TJS142,11350 LKR
10 TJS284,22700 LKR
20 TJS568,45400 LKR
50 TJS1 421,13500 LKR
100 TJS2 842,27000 LKR
250 TJS7 105,67500 LKR
500 TJS14 211,35000 LKR
1000 TJS28 422,70000 LKR
2000 TJS56 845,40000 LKR
5000 TJS142 113,50000 LKR
10000 TJS284 227,00000 LKR
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Таджикский сомони
1 LKR0,03518 TJS
5 LKR0,17592 TJS
10 LKR0,35183 TJS
20 LKR0,70366 TJS
50 LKR1,75916 TJS
100 LKR3,51831 TJS
250 LKR8,79578 TJS
500 LKR17,59155 TJS
1000 LKR35,18310 TJS
2000 LKR70,36620 TJS
5000 LKR175,91550 TJS
10000 LKR351,83100 TJS