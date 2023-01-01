Таджикские сомони в долларов сша

Сконвертируйте TJS в USD по реальному обменному курсу

1 000 tjs
91,03 usd

1.00000 TJS = 0.09103 USD

Среднерыночный курс в 8:40 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса TJS к USD

1 мин. назад 1 TJS → 0 USD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860451.0734589.03811.45561.674260.958618.5413
1GBP1.1621811.2473103.4581.691341.945411.1140721.5441
1USD0.931550.801732182.94571.3561.55970.893117.2726
1INR0.01123120.009665740.012056110.0163480.01880380.01076730.20824

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из таджикских сомони в долларов сша

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TJS из выпадающего списка для исходной валюты и USD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TJS в USD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for таджикский сомони

TJS в USD

TJS в EUR

TJS в GBP

TJS в INR

TJS в JPY

TJS в RUB

TJS в AUD

TJS в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Таджикский сомони / Доллар США
1 TJS0.09103 USD
5 TJS0.45517 USD
10 TJS0.91033 USD
20 TJS1.82066 USD
50 TJS4.55166 USD
100 TJS9.10332 USD
250 TJS22.75830 USD
500 TJS45.51660 USD
1000 TJS91.03320 USD
2000 TJS182.06640 USD
5000 TJS455.16600 USD
10000 TJS910.33200 USD
Обменные курсы Доллар США / Таджикский сомони
1 USD10.98500 TJS
5 USD54.92500 TJS
10 USD109.85000 TJS
20 USD219.70000 TJS
50 USD549.25000 TJS
100 USD1098.50000 TJS
250 USD2746.25000 TJS
500 USD5492.50000 TJS
1000 USD10985.00000 TJS
2000 USD21970.00000 TJS
5000 USD54925.00000 TJS
10000 USD109850.00000 TJS