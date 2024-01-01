Tacikistan somonundan ABD dolarına

Reel döviz kuru ile TJS → USD çevirin

1.000 tjs
91,37 usd

1.00000 TJS = 0.09137 USD

18:42 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549551.0771589.43211.450651.65080.9477418.3696
1 GBP1.1696511.2598104.5971.696641.930731.1085321.4845
1 USD0.92840.793777183.02661.346751.532570.8799517.0539
1 INR0.01118170.009560510.012044310.01622070.01845870.01059840.205403

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Tacikistan somonundan ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TJS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TJS → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tacikistan somonu için en iyi döviz çiftleri

TJS → USD

TJS → EUR

TJS → GBP

TJS → INR

TJS → JPY

TJS → RUB

TJS → AUD

TJS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tacikistan Somonu / ABD Doları
1 TJS0.09137 USD
5 TJS0.45683 USD
10 TJS0.91365 USD
20 TJS1.82730 USD
50 TJS4.56826 USD
100 TJS9.13651 USD
250 TJS22.84127 USD
500 TJS45.68255 USD
1000 TJS91.36510 USD
2000 TJS182.73020 USD
5000 TJS456.82550 USD
10000 TJS913.65100 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Tacikistan Somonu
1 USD10.94510 TJS
5 USD54.72550 TJS
10 USD109.45100 TJS
20 USD218.90200 TJS
50 USD547.25500 TJS
100 USD1094.51000 TJS
250 USD2736.27500 TJS
500 USD5472.55000 TJS
1000 USD10945.10000 TJS
2000 USD21890.20000 TJS
5000 USD54725.50000 TJS
10000 USD109451.00000 TJS