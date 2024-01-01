Tacikistan somonundan Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile TJS → AUD çevirin

1.000 tjs
140,01 aud

1.00000 TJS = 0.14001 AUD

22:16 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85521.0771589.41871.450541.650680.94775518.3734
1 GBP1.1693211.25955104.5611.696171.93021.1082321.4846
1 USD0.928350.793934183.01421.346651.532450.8817.0574
1 INR0.01118330.009563840.012046110.01622190.01846010.01060060.205476

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Tacikistan somonundan Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TJS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TJS → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tacikistan somonu için en iyi döviz çiftleri

TJS → USD

TJS → EUR

TJS → GBP

TJS → INR

TJS → JPY

TJS → RUB

TJS → AUD

TJS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tacikistan Somonu / Avustralya Doları
1 TJS0.14001 AUD
5 TJS0.70006 AUD
10 TJS1.40012 AUD
20 TJS2.80024 AUD
50 TJS7.00060 AUD
100 TJS14.00120 AUD
250 TJS35.00300 AUD
500 TJS70.00600 AUD
1000 TJS140.01200 AUD
2000 TJS280.02400 AUD
5000 TJS700.06000 AUD
10000 TJS1400.12000 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Tacikistan Somonu
1 AUD7.14223 TJS
5 AUD35.71115 TJS
10 AUD71.42230 TJS
20 AUD142.84460 TJS
50 AUD357.11150 TJS
100 AUD714.22300 TJS
250 AUD1785.55750 TJS
500 AUD3571.11500 TJS
1000 AUD7142.23000 TJS
2000 AUD14284.46000 TJS
5000 AUD35711.15000 TJS
10000 AUD71422.30000 TJS