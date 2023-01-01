шри-ланкийские рупии в мальдивские руфии
Сконвертируйте LKR в MVR по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса LKR к MVR
1 LKR = 0,04794 MVR
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Как произвести расчет конвертации из из шри-ланкийских рупий в мальдивские руфии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите LKR из выпадающего списка для исходной валюты и MVR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из LKR в MVR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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|Обменные курсы Мальдивская руфия / Шри-Ланкийская рупия
|1 MVR
|20.86030 LKR
|5 MVR
|104.30150 LKR
|10 MVR
|208.60300 LKR
|20 MVR
|417.20600 LKR
|50 MVR
|1043.01500 LKR
|100 MVR
|2086.03000 LKR
|250 MVR
|5215.07500 LKR
|500 MVR
|10430.15000 LKR
|1000 MVR
|20860.30000 LKR
|2000 MVR
|41720.60000 LKR
|5000 MVR
|104301.50000 LKR
|10000 MVR
|208603.00000 LKR