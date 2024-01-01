5 мальдивских руфий в шри-ланкийские рупии
Сконвертируйте MVR в LKR по реальному обменному курсу
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|1 MVR в LKR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|20,0827
|20,0827
|Низкий
|19,6211
|19,1829
|В среднем
|19,9111
|19,7035
|Изменить
|0.88%
|0.91%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MVR к LKR
За последние 30 дней максимальный курс MVR к LKR составил 20,0827, а минимальный — 19,6211. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 19,9111. Изменение курса MVR к LKR в процентном соотношении составило 0.88.
За последние 90 дней максимальный курс MVR к LKR составил 20,0827, а минимальный — 19,1829. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 19,7035. Изменение курса MVR к LKR в процентном соотношении составило 0.91.
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Как произвести расчет конвертации из мальдивских руфии в шри-ланкийские рупии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MVR из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MVR в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Мальдивская руфия / Шри-Ланкийская рупия
|1 MVR
|19,95530 LKR
|5 MVR
|99,77650 LKR
|10 MVR
|199,55300 LKR
|20 MVR
|399,10600 LKR
|50 MVR
|997,76500 LKR
|100 MVR
|1 995,53000 LKR
|250 MVR
|4 988,82500 LKR
|500 MVR
|9 977,65000 LKR
|1000 MVR
|19 955,30000 LKR
|2000 MVR
|39 910,60000 LKR
|5000 MVR
|99 776,50000 LKR
|10000 MVR
|199 553,00000 LKR