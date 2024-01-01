5 мальдивских руфий в шри-ланкийские рупии

Сконвертируйте MVR в LKR по реальному обменному курсу

5 mvr
99,78 lkr

MVR1,000 MVR = Sr19,96 LKR

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 MVR в LKRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий20,082720,0827
Низкий19,621119,1829
В среднем19,911119,7035
Изменить0.88%0.91%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 MVR к LKR

За последние 30 дней максимальный курс MVR к LKR составил 20,0827, а минимальный — 19,6211. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 19,9111. Изменение курса MVR к LKR в процентном соотношении составило 0.88.

За последние 90 дней максимальный курс MVR к LKR составил 20,0827, а минимальный — 19,1829. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 19,7035. Изменение курса MVR к LKR в процентном соотношении составило 0.91.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD118,2790,9191,4961,3730,77483,7231,345
1 ZAR0,05510,050,0820,0750,0424,580,074
1 EUR1,08819,89311,6281,4940,84391,1161,464
1 AUD0,66912,220,61410,9180,51855,9690,899

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из мальдивских руфии в шри-ланкийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MVR из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MVR в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мальдивских руфий

MVR в USD

MVR в ZAR

MVR в EUR

MVR в AUD

MVR в CAD

MVR в GBP

MVR в INR

MVR в SGD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мальдивская руфия / Шри-Ланкийская рупия
1 MVR19,95530 LKR
5 MVR99,77650 LKR
10 MVR199,55300 LKR
20 MVR399,10600 LKR
50 MVR997,76500 LKR
100 MVR1 995,53000 LKR
250 MVR4 988,82500 LKR
500 MVR9 977,65000 LKR
1000 MVR19 955,30000 LKR
2000 MVR39 910,60000 LKR
5000 MVR99 776,50000 LKR
10000 MVR199 553,00000 LKR
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Мальдивская руфия
1 LKR0,05011 MVR
5 LKR0,25056 MVR
10 LKR0,50112 MVR
20 LKR1,00224 MVR
50 LKR2,50561 MVR
100 LKR5,01121 MVR
250 LKR12,52803 MVR
500 LKR25,05605 MVR
1000 LKR50,11210 MVR
2000 LKR100,22420 MVR
5000 LKR250,56050 MVR
10000 LKR501,12100 MVR