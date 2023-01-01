روبية سريلانكي إلى روفيا مالديفية
تحويل LKR إلى MVR بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى روفيا مالديفية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MVR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى MVR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Sri Lankan rupee
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / روبية سريلانكية
|1 MVR
|20.95730 LKR
|5 MVR
|104.78650 LKR
|10 MVR
|209.57300 LKR
|20 MVR
|419.14600 LKR
|50 MVR
|1047.86500 LKR
|100 MVR
|2095.73000 LKR
|250 MVR
|5239.32500 LKR
|500 MVR
|10478.65000 LKR
|1000 MVR
|20957.30000 LKR
|2000 MVR
|41914.60000 LKR
|5000 MVR
|104786.50000 LKR
|10000 MVR
|209573.00000 LKR