Sri Lanka rupisinden Maldivler rufiyaasına

Reel döviz kuru ile LKR → MVR çevirin

1.000 lkr
49,28 mvr

1.00000 LKR = 0.04928 MVR

10:47 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11.353750.79665483.04011.539050.931551.34743.67285
1 CAD0.73868910.58847961.34081.136880.6881450.9953092.71309
1 GBP1.255251.699291104.2361.93191.169361.691324.61034
1 INR0.01204240.01630240.0095936110.01853390.01121840.01622590.0442298

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Sri Lanka rupisinden Maldivler rufiyaasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MVR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → MVR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Maldivler Rufiyaası
1 LKR0.04928 MVR
5 LKR0.24639 MVR
10 LKR0.49279 MVR
20 LKR0.98557 MVR
50 LKR2.46394 MVR
100 LKR4.92787 MVR
250 LKR12.31968 MVR
500 LKR24.63935 MVR
1000 LKR49.27870 MVR
2000 LKR98.55740 MVR
5000 LKR246.39350 MVR
10000 LKR492.78700 MVR
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Sri Lanka Rupisi
1 MVR20.29280 LKR
5 MVR101.46400 LKR
10 MVR202.92800 LKR
20 MVR405.85600 LKR
50 MVR1014.64000 LKR
100 MVR2029.28000 LKR
250 MVR5073.20000 LKR
500 MVR10146.40000 LKR
1000 MVR20292.80000 LKR
2000 MVR40585.60000 LKR
5000 MVR101464.00000 LKR
10000 MVR202928.00000 LKR