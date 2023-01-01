шри-ланкийские рупии в коморские франки

Сконвертируйте LKR в KMF по реальному обменному курсу

1 000 lkr
1 423 kmf

1.00000 LKR = 1.42341 KMF

Среднерыночный курс в 19:56 UTC
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График изменения обменного курса LKR к KMF

1 мин. назад 1 LKR → 0 KMF
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860851.075489.10761.45761.674030.958118.5324
1GBP1.1616411.2482103.4261.691811.943031.1129721.5102
1USD0.92990.801154182.861.35541.556660.890917.233
1INR0.01122240.009668760.012068510.01635770.01878670.01075190.207977

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Как произвести расчет конвертации из из шри-ланкийских рупий в коморские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите LKR из выпадающего списка для исходной валюты и KMF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из LKR в KMF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for шри-ланкийская рупия

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Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Франк Комор
1 LKR1.42341 KMF
5 LKR7.11705 KMF
10 LKR14.23410 KMF
20 LKR28.46820 KMF
50 LKR71.17050 KMF
100 LKR142.34100 KMF
250 LKR355.85250 KMF
500 LKR711.70500 KMF
1000 LKR1423.41000 KMF
2000 LKR2846.82000 KMF
5000 LKR7117.05000 KMF
10000 LKR14234.10000 KMF
Обменные курсы Франк Комор / Шри-Ланкийская рупия
1 KMF0.70254 LKR
5 KMF3.51269 LKR
10 KMF7.02538 LKR
20 KMF14.05076 LKR
50 KMF35.12690 LKR
100 KMF70.25380 LKR
250 KMF175.63450 LKR
500 KMF351.26900 LKR
1000 KMF702.53800 LKR
2000 KMF1405.07600 LKR
5000 KMF3512.69000 LKR
10000 KMF7025.38000 LKR