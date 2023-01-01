روبية سريلانكي إلى فرنك قمري

تحويل LKR إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي

1000 lkr
1424 kmf

1.00000 LKR = 1.42423 KMF

متوسط سعر صرف السوق عند 18:17 UTC
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LKR إلى KMF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 KMF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066588.64751.436681.661210.9637518.3176
1GBP1.1527411.22945102.1921.656191.915031.1109521.1163
1USD0.937650.813372183.121.34711.557630.9036517.1754
1INR0.01128060.009785510.012030810.01620670.01873960.01087160.206634

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى فرنك قمري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / فرنك جزر القمر
1 LKR1.42423 KMF
5 LKR7.12115 KMF
10 LKR14.24230 KMF
20 LKR28.48460 KMF
50 LKR71.21150 KMF
100 LKR142.42300 KMF
250 LKR356.05750 KMF
500 LKR712.11500 KMF
1000 LKR1424.23000 KMF
2000 LKR2848.46000 KMF
5000 LKR7121.15000 KMF
10000 LKR14242.30000 KMF
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / روبية سريلانكية
1 KMF0.70213 LKR
5 KMF3.51067 LKR
10 KMF7.02135 LKR
20 KMF14.04270 LKR
50 KMF35.10675 LKR
100 KMF70.21350 LKR
250 KMF175.53375 LKR
500 KMF351.06750 LKR
1000 KMF702.13500 LKR
2000 KMF1404.27000 LKR
5000 KMF3510.67500 LKR
10000 KMF7021.35000 LKR