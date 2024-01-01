Sri Lanka rupisinden Komor frangına

Reel döviz kuru ile LKR → KMF çevirin

1.000 lkr
1.466 kmf

1.00000 LKR = 1.46624 KMF

10:46 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551251.073389.12761.452981.651870.9477518.3251
1 GBP1.1694211.25515104.2291.699161.931741.1083221.4299
1 USD0.93170.796718183.04071.353751.539050.8830517.0736
1 INR0.01121990.00959430.012042310.01630220.01853370.01063390.205605

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Sri Lanka rupisinden Komor frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KMF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → KMF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

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LKR → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Komor Frangı
1 LKR1.46624 KMF
5 LKR7.33120 KMF
10 LKR14.66240 KMF
20 LKR29.32480 KMF
50 LKR73.31200 KMF
100 LKR146.62400 KMF
250 LKR366.56000 KMF
500 LKR733.12000 KMF
1000 LKR1466.24000 KMF
2000 LKR2932.48000 KMF
5000 LKR7331.20000 KMF
10000 LKR14662.40000 KMF
Çevrim kurları Komor Frangı / Sri Lanka Rupisi
1 KMF0.68202 LKR
5 KMF3.41009 LKR
10 KMF6.82017 LKR
20 KMF13.64034 LKR
50 KMF34.10085 LKR
100 KMF68.20170 LKR
250 KMF170.50425 LKR
500 KMF341.00850 LKR
1000 KMF682.01700 LKR
2000 KMF1364.03400 LKR
5000 KMF3410.08500 LKR
10000 KMF6820.17000 LKR