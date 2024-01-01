10 Sri Lanka rupisinden Komor frangına

Reel döviz kuru ile LKR → KMF çevirin

10 lkr
15 kmf

1,000Sr LKR = 1,505CF KMF

06:35 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → KMFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,50931,5415
Düşük1,48131,4813
Ortalama1,49471,5059
Değişim-0.29%-2.24%
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1 LKR → KMF istatistikleri

LKR → KMF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,5093, en düşük 1,4813 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,4947 oldu. LKR → KMF kurundaki değişiklik -0.29 değerindeydi.

LKR → KMF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,5415, en düşük 1,4813 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,5059 oldu. LKR → KMF kurundaki değişiklik -2.24 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3810,78183,7261,5320,9251,3373,673
1 CAD0,72410,56560,6071,1090,6690,9682,659
1 GBP1,2811,771107,2611,9631,1851,7134,705
1 INR0,0120,0160,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Komor frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KMF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → KMF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Komor Frangı
1 LKR1,50473 KMF
5 LKR7,52365 KMF
10 LKR15,04730 KMF
20 LKR30,09460 KMF
50 LKR75,23650 KMF
100 LKR150,47300 KMF
250 LKR376,18250 KMF
500 LKR752,36500 KMF
1000 LKR1.504,73000 KMF
2000 LKR3.009,46000 KMF
5000 LKR7.523,65000 KMF
10000 LKR15.047,30000 KMF
Çevrim kurları Komor Frangı / Sri Lanka Rupisi
1 KMF0,66457 LKR
5 KMF3,32285 LKR
10 KMF6,64569 LKR
20 KMF13,29138 LKR
50 KMF33,22845 LKR
100 KMF66,45690 LKR
250 KMF166,14225 LKR
500 KMF332,28450 LKR
1000 KMF664,56900 LKR
2000 KMF1.329,13800 LKR
5000 KMF3.322,84500 LKR
10000 KMF6.645,69000 LKR