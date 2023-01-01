шри-ланкийские рупии в мозамбикские метикалы
Сконвертируйте LKR в MZN по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса LKR к MZN
1 LKR = 0,19789 MZN
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из из шри-ланкийских рупий в мозамбикские метикалы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите LKR из выпадающего списка для исходной валюты и MZN из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из LKR в MZN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
|Обменные курсы Мозамбикский метикал / Шри-Ланкийская рупия
|1 MZN
|5.05327 LKR
|5 MZN
|25.26635 LKR
|10 MZN
|50.53270 LKR
|20 MZN
|101.06540 LKR
|50 MZN
|252.66350 LKR
|100 MZN
|505.32700 LKR
|250 MZN
|1263.31750 LKR
|500 MZN
|2526.63500 LKR
|1000 MZN
|5053.27000 LKR
|2000 MZN
|10106.54000 LKR
|5000 MZN
|25266.35000 LKR
|10000 MZN
|50532.70000 LKR