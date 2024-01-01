50 мозамбикских метикалов в шри-ланкийские рупии

Сконвертируйте MZN в LKR по реальному обменному курсу

50 mzn
237,69 lkr

MT1,000 MZN = Sr4,754 LKR

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MZN в LKRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий4,80274,8027
Низкий4,73734,6390
В среднем4,77524,7322
Изменить-0.87%0.93%
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Соотношение 1 MZN к LKR

За последние 30 дней максимальный курс MZN к LKR составил 4,8027, а минимальный — 4,7373. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4,7752. Изменение курса MZN к LKR в процентном соотношении составило -0.87.

За последние 90 дней максимальный курс MZN к LKR составил 4,8027, а минимальный — 4,6390. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4,7322. Изменение курса MZN к LKR в процентном соотношении составило 0.93.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из мозамбикских метикалов в шри-ланкийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MZN из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MZN в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мозамбикских метикалов

MZN в USD

MZN в EUR

MZN в GBP

MZN в INR

MZN в JPY

MZN в RUB

MZN в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мозамбикский метикал / Шри-Ланкийская рупия
1 MZN4,75372 LKR
5 MZN23,76860 LKR
10 MZN47,53720 LKR
20 MZN95,07440 LKR
50 MZN237,68600 LKR
100 MZN475,37200 LKR
250 MZN1 188,43000 LKR
500 MZN2 376,86000 LKR
1000 MZN4 753,72000 LKR
2000 MZN9 507,44000 LKR
5000 MZN23 768,60000 LKR
10000 MZN47 537,20000 LKR
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Мозамбикский метикал
1 LKR0,21036 MZN
5 LKR1,05181 MZN
10 LKR2,10362 MZN
20 LKR4,20724 MZN
50 LKR10,51810 MZN
100 LKR21,03620 MZN
250 LKR52,59050 MZN
500 LKR105,18100 MZN
1000 LKR210,36200 MZN
2000 LKR420,72400 MZN
5000 LKR1 051,81000 MZN
10000 LKR2 103,62000 MZN