История обменного курса мозамбикский метикал–шри-ланкийские рупии

Обменный курс мозамбикский метикал/шри-ланкийские рупии сейчас составляет 4,754, отражая изменение в размере 0.002% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.348% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/шри-ланкийские рупии колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 4,782, и минимумом, равным 4,718, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.383% уменьшение стоимости.