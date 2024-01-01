10 мозамбикских метикалов в шри-ланкийские рупии
Сконвертируйте MZN в LKR по реальному обменному курсу
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|1 MZN в LKR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|4,8027
|4,8027
|Низкий
|4,7373
|4,6390
|В среднем
|4,7752
|4,7322
|Изменить
|-0.87%
|0.93%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MZN к LKR
За последние 30 дней максимальный курс MZN к LKR составил 4,8027, а минимальный — 4,7373. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4,7752. Изменение курса MZN к LKR в процентном соотношении составило -0.87.
За последние 90 дней максимальный курс MZN к LKR составил 4,8027, а минимальный — 4,6390. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4,7322. Изменение курса MZN к LKR в процентном соотношении составило 0.93.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из мозамбикских метикалов в шри-ланкийские рупии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MZN из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MZN в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
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- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
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|Обменные курсы Мозамбикский метикал / Шри-Ланкийская рупия
|1 MZN
|4,75372 LKR
|5 MZN
|23,76860 LKR
|10 MZN
|47,53720 LKR
|20 MZN
|95,07440 LKR
|50 MZN
|237,68600 LKR
|100 MZN
|475,37200 LKR
|250 MZN
|1 188,43000 LKR
|500 MZN
|2 376,86000 LKR
|1000 MZN
|4 753,72000 LKR
|2000 MZN
|9 507,44000 LKR
|5000 MZN
|23 768,60000 LKR
|10000 MZN
|47 537,20000 LKR