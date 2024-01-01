Sri Lanka rupisinden Mozambik metikaline

Reel döviz kuru ile LKR → MZN çevirin

1.000 lkr
204,54 mzn

1.00000 LKR = 0.20454 MZN

10:47 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11.353750.79665483.04011.539050.931551.34743.67285
1 CAD0.73868910.58847961.34081.136880.6881450.9953092.71309
1 GBP1.255251.699291104.2361.93191.169361.691324.61034
1 INR0.01204240.01630240.0095936110.01853390.01121840.01622590.0442298

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Mozambik metikaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → MZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Mozambik Metikali
1 LKR0.20454 MZN
5 LKR1.02270 MZN
10 LKR2.04540 MZN
20 LKR4.09080 MZN
50 LKR10.22700 MZN
100 LKR20.45400 MZN
250 LKR51.13500 MZN
500 LKR102.27000 MZN
1000 LKR204.54000 MZN
2000 LKR409.08000 MZN
5000 LKR1022.70000 MZN
10000 LKR2045.40000 MZN
Çevrim kurları Mozambik Metikali / Sri Lanka Rupisi
1 MZN4.88903 LKR
5 MZN24.44515 LKR
10 MZN48.89030 LKR
20 MZN97.78060 LKR
50 MZN244.45150 LKR
100 MZN488.90300 LKR
250 MZN1222.25750 LKR
500 MZN2444.51500 LKR
1000 MZN4889.03000 LKR
2000 MZN9778.06000 LKR
5000 MZN24445.15000 LKR
10000 MZN48890.30000 LKR