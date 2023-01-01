20 Mozambik metikalinden Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile MZN → LKR çevirin

20 mzn
101,41 lkr

1.00000 MZN = 5.07042 LKR

20:45 UTC'deki reel piyasa kuru
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MZN → LKR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 MZN → 0 LKR
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Mozambik metikalinden Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MZN → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Mozambik metikali

MZN → USD

MZN → EUR

MZN → GBP

MZN → INR

MZN → JPY

MZN → RUB

MZN → AUD

MZN → ZAR

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Çevrim kurları Mozambik Metikali / Sri Lanka Rupisi
1 MZN5.07042 LKR
5 MZN25.35210 LKR
10 MZN50.70420 LKR
20 MZN101.40840 LKR
50 MZN253.52100 LKR
100 MZN507.04200 LKR
250 MZN1267.60500 LKR
500 MZN2535.21000 LKR
1000 MZN5070.42000 LKR
2000 MZN10140.84000 LKR
5000 MZN25352.10000 LKR
10000 MZN50704.20000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Mozambik Metikali
1 LKR0.19722 MZN
5 LKR0.98611 MZN
10 LKR1.97222 MZN
20 LKR3.94444 MZN
50 LKR9.86110 MZN
100 LKR19.72220 MZN
250 LKR49.30550 MZN
500 LKR98.61100 MZN
1000 LKR197.22200 MZN
2000 LKR394.44400 MZN
5000 LKR986.11000 MZN
10000 LKR1972.22000 MZN