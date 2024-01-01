1 Sri Lanka rupisinden Mozambik metikaline

Reel döviz kuru ile LKR → MZN çevirin

1 lkr
0,21 mzn

1,000Sr LKR = 0,2111MT MZN

07:08 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → MZNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,21120,2148
Düşük0,20900,2082
Ortalama0,21030,2108
Değişim0.56%-1.66%
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1 LKR → MZN istatistikleri

LKR → MZN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2112, en düşük 0,2090 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2103 oldu. LKR → MZN kurundaki değişiklik 0.56 değerindeydi.

LKR → MZN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2148, en düşük 0,2082 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2108 oldu. LKR → MZN kurundaki değişiklik -1.66 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3820,78183,7171,5320,9251,3373,673
1 CAD0,72410,56560,591,1080,6690,9682,658
1 GBP1,281,7691107,1711,9611,1841,7124,702
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Mozambik metikaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → MZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Mozambik Metikali
1 LKR0,21115 MZN
5 LKR1,05574 MZN
10 LKR2,11147 MZN
20 LKR4,22294 MZN
50 LKR10,55735 MZN
100 LKR21,11470 MZN
250 LKR52,78675 MZN
500 LKR105,57350 MZN
1000 LKR211,14700 MZN
2000 LKR422,29400 MZN
5000 LKR1.055,73500 MZN
10000 LKR2.111,47000 MZN
Çevrim kurları Mozambik Metikali / Sri Lanka Rupisi
1 MZN4,73603 LKR
5 MZN23,68015 LKR
10 MZN47,36030 LKR
20 MZN94,72060 LKR
50 MZN236,80150 LKR
100 MZN473,60300 LKR
250 MZN1.184,00750 LKR
500 MZN2.368,01500 LKR
1000 MZN4.736,03000 LKR
2000 MZN9.472,06000 LKR
5000 MZN23.680,15000 LKR
10000 MZN47.360,30000 LKR