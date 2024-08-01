Sri Lanka rupisinden Mozambik metikaline Geçmiş Döviz Kurları
Sri Lanka rupisinden Mozambik metikaline geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Sri Lanka rupisinden (LKR) Mozambik metikaline (MZN) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, LKR - MZN için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Sri Lanka rupisi → Mozambik metikali döviz kuru geçmişi
Bugünün Sri Lanka rupisi Mozambik metikaline döviz kuru şu anda 0,211, dünden bu yana %-0.054 değerinde değişti. Sri Lanka rupisi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.261 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Sri Lanka rupisi Mozambik metikaline döviz kuru en yüksek değeri 0,211 (30-07-2024) ile en düşük değeri 0,211 (25-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.105 düşüş ile 30-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Sri Lanka rupisinden Mozambik metikaline para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → MZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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