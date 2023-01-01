روبية سريلانكي إلى متكال موزمبيقي

تحويل LKR إلى MZN بسعر الصرف الحقيقي

1000 lkr
197.22 mzn

1.00000 LKR = 0.19722 MZN

متوسط سعر صرف السوق عند 18:6 UTC
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LKR إلى MZN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 MZN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066588.64751.436841.661210.963718.3201
1GBP1.1527411.2294102.1881.656311.914951.1108921.1184
1USD0.937650.813405183.121.347251.557630.903617.1778
1INR0.01128060.009785910.012030810.01620850.01873960.0108710.206663

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى متكال موزمبيقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى MZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / ميثامبيكان
1 LKR0.19722 MZN
5 LKR0.98611 MZN
10 LKR1.97222 MZN
20 LKR3.94444 MZN
50 LKR9.86110 MZN
100 LKR19.72220 MZN
250 LKR49.30550 MZN
500 LKR98.61100 MZN
1000 LKR197.22200 MZN
2000 LKR394.44400 MZN
5000 LKR986.11000 MZN
10000 LKR1972.22000 MZN
معدلات التحويل ميثامبيكان / روبية سريلانكية
1 MZN5.07042 LKR
5 MZN25.35210 LKR
10 MZN50.70420 LKR
20 MZN101.40840 LKR
50 MZN253.52100 LKR
100 MZN507.04200 LKR
250 MZN1267.60500 LKR
500 MZN2535.21000 LKR
1000 MZN5070.42000 LKR
2000 MZN10140.84000 LKR
5000 MZN25352.10000 LKR
10000 MZN50704.20000 LKR