1 متكال موزمبيقي إلى روبية سريلانكي

تحويل MZN إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

1 mzn
4.82 lkr

1.00000 MZN = 4.81962 LKR

Mid-market exchange rate at 01:26
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8564151.084389.82871.470311.661380.95772518.4482
1 GBP1.1676611.26605104.8861.716761.939861.118321.5404
1 USD0.922250.789858182.84491.3561.532210.883317.0139
1 INR0.01113230.009534180.012070810.01636790.0184950.01066210.205371

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل متكال موزمبيقي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MZN الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ميثامبيكان / روبية سريلانكية
1 MZN4.81962 LKR
5 MZN24.09810 LKR
10 MZN48.19620 LKR
20 MZN96.39240 LKR
50 MZN240.98100 LKR
100 MZN481.96200 LKR
250 MZN1204.90500 LKR
500 MZN2409.81000 LKR
1000 MZN4819.62000 LKR
2000 MZN9639.24000 LKR
5000 MZN24098.10000 LKR
10000 MZN48196.20000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / ميثامبيكان
1 LKR0.20749 MZN
5 LKR1.03743 MZN
10 LKR2.07485 MZN
20 LKR4.14970 MZN
50 LKR10.37425 MZN
100 LKR20.74850 MZN
250 LKR51.87125 MZN
500 LKR103.74250 MZN
1000 LKR207.48500 MZN
2000 LKR414.97000 MZN
5000 LKR1037.42500 MZN
10000 LKR2074.85000 MZN